CLIMA Temperature bollenti: Rimini attiva il piano caldo. Mercoledì allerta gialla a San Marino Dalla Croce Rossa Italiana le regole per vincere l'afa. Un report del medici del 118 evidenzia che caldo e incidenti hanno fatto aumentare del 20% gli interventi nell'ultimo mese.

Aumentano le temperature e parallelamente cresce il numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 8 i centri urbani italiani contrassegnati con il massimo livello di rischio salute per il caldo e giovedì diventeranno 10. L'attenzione è alta, l'estate scorsa sono state 61.000 le vittime del caldo, con l'Italia al primo posto.

“Segnali che siamo ancora impreparati di fronte all'accelerazione del cambiamento climatico”, dice il WWF. Un report del medici del 118 evidenzia che caldo e incidenti hanno fatto aumentare del 20% gli interventi nell'ultimo mese. Anche San Marino non viene risparmiato. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per clima estremo domani, con temperature fino a 38°.

Il Comune di Rimini attiva il “Piano Caldo” per contrastare l'afa, composto da un insieme di interventi di monitoraggio rivolti principalmente agli anziani. Dalla Croce Rossa Italiana le regole per vincere l'afa. Sempre le stesse: non uscire nelle ore più calde e bere molta acqua. Due le cose da portare sempre con sé: copricapo e crema solare. Consigli anche per gli animali: passeggiate solo mattina e sera e tanta acqua.

