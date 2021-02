Temperature estreme: allerta della Protezione Civile di San Marino

La Protezione Civile di San Marino ha esteso anche a tutta la giornata di lunedì 15 febbraio l'allerta meteo di colore giallo per temperature estreme. Dopo la nevicata di ieri, ora il pericolo è rappresentato dal ghiaccio. Nella notte a nelle prime ore di lunedì le temperature potranno raggiungere e localmente superare -8 gradi in pianura e collina e fino a -12 gradi nelle zone di crinale appenninico.





Anche il resto d'Italia deve fare i conti con freddo, neve e gelo. La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per nevicate anche a quote basse, su Molise, Basilicata e Puglia. Ieri sera neve ha imbiancato alcune zone di Calabria e Sicilia. Freddo record in Alto Adige, in Veneto e in Umbria. Sono stati più di mille gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutta Italia nelle ultime 24 ore in seguito all'ondata di maltempo. Le situazioni più critiche si sono registrate in Campania e in Toscana.