Temperature estreme, in Emilia scatta l'allerta rossa. Rimini apre gratis i musei come rifugi climatici

L'Emilia-Romagna si prepara ad affrontare la giornata più critica della prima intensa ondata di calore dell'estate 2026. Per domani, domenica 28 giugno, è atteso un ulteriore aumento delle temperature, con valori massimi prossimi ai 40 gradi nei settori centrali della pianura emiliana e condizioni di diffuso disagio bioclimatico. Per questo la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso l'allerta rossa per il caldo estremo in diverse province emiliane. Leggermente meglio la situazione in Romagna, con l'allerta che è di colore giallo sui primi rilievi dell'entroterra, ravennate, forlivese, cesenate e riminese. Salve le coste grazie al mare e le colline più interne grazie ad altitudine e verde.

Secondo le previsioni di Arpae, "per domenica 28 giugno è previsto un ulteriore aumento delle temperature massime, con valori che nei settori centrali di pianura saranno prossimi ai 40 gradi". Alla calura si aggiunge la possibilità di "temporali sparsi, di breve durata, più probabili lungo i rilievi, in particolare quelli del settore centro-occidentale, con possibili effetti e danni associati". L'Agenzia segnala inoltre "condizioni di disagio bioclimatico diffuse in pianura".

L'ondata di calore sta già producendo effetti concreti sui servizi e sui luoghi di lavoro. A Rimini il Comune ha deciso di trasformare i principali spazi museali in "rifugi climatici", aprendo gratuitamente nel pomeriggio di oggi e per l'intera giornata di domani il Museo della Città, il Fellini Museum nelle sedi di Castel Sismondo e Palazzo del Fulgor e i Palazzi dell'Arte, per offrire ambienti climatizzati a residenti e visitatori. L'amministrazione sottolinea che la misura straordinaria è stata adottata "per offrire a cittadini e visitatori luoghi climatizzati in cui trovare sollievo dalle temperature eccezionalmente elevate". Resteranno inoltre a disposizione della popolazione le 135 fontanelle pubbliche di acqua potabile distribuite sul territorio comunale e le Casine dell'Acqua.

Sul fronte delle condizioni di lavoro arriva l'allarme dei sindacati. La Fp Cgil Firenze esprime "forte preoccupazione per le condizioni di lavoro che si stanno registrando in diversi musei di Firenze a causa delle elevate temperature di questi giorni". Il sindacato riferisce di "segnalazioni che continuano ad arrivare dal personale" e di "ambienti di lavoro caratterizzati da temperature eccessive, spesso incompatibili con lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e benessere".

Secondo le previsioni, il picco dell'ondata di calore sarà raggiunto proprio nella giornata di domenica 28 giugno, con valori prossimi ai 40 gradi nelle pianure centrali dell'Emilia-Romagna. Da lunedì 29 giugno il caldo resterà intenso, ma inizieranno a manifestarsi i primi segnali di un graduale cedimento dell'anticiclone africano. Le previsioni di Arpae indicano infatti, nel corso della settimana tra il 29 giugno e il 5 luglio, un progressivo indebolimento dell'alta pressione, favorito dall'ingresso di correnti occidentali più instabili che potranno determinare un aumento della nuvolosità, rovesci e temporali, soprattutto lungo la fascia appenninica e localmente anche sulle pianure. Le temperature sono previste in graduale diminuzione rispetto ai valori estremi del weekend, pur mantenendosi superiori alle medie climatiche del periodo. Anche le proiezioni a medio termine convergono su una graduale attenuazione dell'ondata di calore a partire dall'inizio di luglio.







