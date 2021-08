CALDO TORRIDO Temperature sopra i 30 gradi fino a Ferragosto. Il consiglio dei medici: "Idratarsi e contattare i medici in caso di bisogno"

L'anticiclone africano torna a incombere sulle città italiane, con temperature che oscilleranno in tutta la penisola tra i 35 e i 40 gradi. Neanche San Marino sarà risparmiata: sul Titano infatti si prevedono 32 gradi di massima, con il picco durante il fine settimana, quando si dovrebbero sfiorare i 35. Una situazione che ha portato la Protezione Civile a fare un appello di allerta massima, visti gli incendi che si sono verificati negli ultimi giorni.

Secondo le previsioni bisognerà aspettare dopo Ferragosto per avere nuovamente un momento di pausa, ma fino a quel momento le raccomandazioni dei medici restano sempre le stesse: in primo luogo rimanere quanto più idratati possibile, bevendo almeno 2 litri di acqua ogni giorno, in modo da reintregare eventuali perdite di liquidi legate alla sudorazione; evitare poi di uscire nelle ore più calde della giornata, favorendo quando questo non è possibile le zone ombreggiate. E in caso qualcuno resti vittima di colpi di calore, il consiglio è di non procedere con cure "fai da te", consultando invece degli esperti.

Nel video l'intervista alla dottoressa Maria Vittoria Casali

