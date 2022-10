TRIBUNALE Tempi giustizia: esposto di Livio Bacciocchi a Commissione Affari di Giustizia e Segretario Ugolini

Tempi giustizia: esposto di Livio Bacciocchi a Commissione Affari di Giustizia e Segretario Ugolini.

'La giustizia sammarinese "funziona" solo per alcuni, per altri, perisce nella inerzia e nella totale indifferenza", Livio Bacciocchi chiama in causa la politica 'dopo vane e ripetute richieste di intervento al Dirigente del Tribunale, sull'inattività del Giudice per l'azione di responsabilità civile dei Magistrati' e ha presentato un esposto alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e al Segretario di Stato alla Giustizia perché - scrive - 'prendano gli opportuni provvedimenti'. La vicenda si riferisce ai giudizi civili da lui intentati contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni subìti. Facendo riferimento alle 'gravi responsabilità' del Giudice nei due procedimenti penali che lo hanno visto a processo per Fincapital.

