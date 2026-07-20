PREVISIONI METEO Temporali e grandine sulla Romagna: il caldo inizia a cedere, fenomeni anche lungo la costa Come previsto dai centri meteo, il peggioramento è arrivato nella notte. Celle temporalesche hanno attraversato il Ferrarese e il Ravennate, sfiorando anche il litorale riminese. Da oggi temperature in sensibile calo

Temporali e grandine sulla Romagna: il caldo inizia a cedere, fenomeni anche lungo la costa.

Il previsto cambio di circolazione è arrivato. Dalla serata di ieri e nelle prime ore di questa mattina una linea temporalesca ha attraversato l'Emilia-Romagna, portando grandine e forti raffiche di vento tra Ferrarese e Ravennate, mentre il sensibile calo delle temperature è già in atto dopo settimane di caldo intenso.

Come segnalato da Emilia Romagna Meteo, il primo forte temporale si è sviluppato nella Bassa Reggiana prima di spostarsi verso il Ferrarese, dove sono state registrate grandinate a Bosco Mesola e successivamente a Sant'Alberto, nel Ravennate. La cella temporalesca ha poi raggiunto la costa tra Lido di Dante e Lido di Classe, sfiorando successivamente il litorale cervese e quello riminese, pur mantenendosi prevalentemente sul mare.

Già nella giornata di ieri MeteoLuca aveva previsto un deciso cambiamento entro 48 ore, con il ritorno di temperature più vicine alla media stagionale. Il peggioramento proseguirà anche nelle prossime ore e, secondo le previsioni, una nuova fase instabile è attesa nella giornata di martedì, quando non si escludono ulteriori temporali anche di forte intensità.

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