Temporali estivi, scatta l'allerta meteo arancione sull'entroterra romagnolo.

Forti temporali estivi sono attesi tra il pomeriggio di oggi e la mattina di domani 21 agosto sulla Romagna. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una allerta meteo arancione per l'entroterra riminese, gialla verso mare, per possibili temporali, piene dei fiumi e movimenti franosi.

L'allerta, valida dalle 12.00 di oggi, parla di "vari impulsi temporaleschi, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. In particolare sui rilievi i fenomeni risulteranno intensi e persistenti". Si prevedono limitati innalzamenti dei livelli idrometrici sui rilievi bolognesi e romagnoli, con possibili superamenti delle soglie 1. Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense potranno verificarsi diffusi ruscellamenti e fenomeni franosi lungo i versanti e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici di rii e torrenti con possibili fenomeni erosivi spondali.

Per giovedì 21 agosto le condizioni di instabilità dovrebbero proseguire, in particolare nella prima parte di giornata, con possibilità di temporali, localmente anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati.

