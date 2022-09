Temporali forti e venti di burrasca: emessa allerta della Protezione Civile dell'Emilia Romagna

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso una allerta meteo per la giornata di oggi, venerdì 16 settembre quando è previsto lo sviluppo di temporali forti in particolare sulle zone del ferrarese. Domani invece, la formazione di temporali interesserà il settore più centro orientale della Regione che potrebbero portare ad un innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori. Previsti anche venti di burrasca forti sulle coste con mare agitato.

La struttura comunale di Rimini della protezione civile ha già attivato la fase d’attenzione per seguire l’andamento delle condizioni meteo. Si raccomanda, per la giornata di domani, di assicurarsi di non lasciare finestre aperte, tende aperte, e di prestare attenzione a strutture in esterno, gazebo e quant'altro possa essere soggetto al vento.