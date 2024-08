METEO Temporali in arrivo: prolungata l'allerta meteo

Temporali in arrivo: prolungata l'allerta meteo.

Il maltempo oscura il fine settimana. Mentre per la giornata di oggi è già in vigore un'allerta meteo, una nuova allerta gialla per temporali è stata emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. In particolare nella giornata di domenica si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati.

I fenomeni sono previsti particolarmente intensi sui rilievi centro-occidentali, con precipitazioni che potranno generare localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili ed innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori.

