Temporali in arrivo su Rimini ed entroterra: attenzione a rovesci e grandine nel pomeriggio di giovedì.

Il tempo instabile atteso su tutta Italia nei prossimi giorni non risparmierà Rimini e il suo entroterra. Dopo un inizio settimana tutto sommato tranquillo, tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile si entrerà in una fase più perturbata, con l’arrivo di due vortici ciclonici dall’Atlantico che porteranno piogge, rovesci e temporali anche sul riminese.

Secondo quanto segnalato dagli esperti locali, tra la tarda mattinata e il pomeriggio di oggi, 24 aprile, la situazione tenderà a peggiorare. La combinazione tra brezza marina e venti secchi in discesa dall’Appennino favorirà lo sviluppo di temporali lungo la fascia collinare, in particolare tra l’Appennino, San Marino e la prima collina riminese.

Non si esclude che alcuni di questi rovesci possano scendere verso la costa, interessando anche la città di Rimini e le località rivierasche, specialmente nella seconda parte della giornata. I fenomeni, pur localizzati, potrebbero essere intensi, accompagnati da raffiche di vento e grandine di piccola dimensione. In serata, è atteso un ulteriore peggioramento con l’ingresso del nucleo più instabile della perturbazione, che colpirà in particolare Emilia, Lombardia e Piemonte.

Anche il 25 aprile – giorno della Liberazione – sarà caratterizzato da variabilità e possibili temporali pomeridiani, ma con tendenza al miglioramento. Per un ritorno più stabile del sole, soprattutto lungo l’Adriatico, bisognerà attendere il weekend.

