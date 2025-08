Temporali in arrivo su San Marino e Romagna

È confermato il passaggio di un fronte instabile anche tra San Marino e la Romagna nel pomeriggio di sabato 2 agosto. Dopo una mattinata serena o poco nuvolosa, le prime nubi faranno capolino già a metà giornata sui rilievi, per poi estendersi verso la costa.

Nel medio-tardo pomeriggio sono attesi temporali in rapido sviluppo, localmente anche intensi, con possibili grandinate e colpi di vento. La zona più esposta sarà quella interna e collinare, ma non sono escluse incursioni temporalesche anche lungo la fascia costiera.

La serata dovrebbe risultare in progressivo miglioramento, anche se qualche residua instabilità non è da escludere in avvio. Nella notte potrebbero verificarsi deboli rovesci, soprattutto sul mare.

Per domenica 3 agosto, la giornata si aprirà con nuvolosità e rovesci sparsi, in particolare nelle ore mattutine. Il tempo tenderà a migliorare gradualmente dal primo pomeriggio, con schiarite più decise in serata. Il clima resterà comunque gradevole, grazie a temperature contenute e aria più fresca dopo il passaggio del fronte.