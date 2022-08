Temporali nella notte su San Marino e Romagna, localmente accompagnati da grandine

Un forte temporale si è abbattuto sulla Romagna nelle prime ore di venerdì. Da mezzanotte alle due il nubifragio ha illuminato il cielo con tuoni e fulmini a ripetizione. Anche San Marino è stato interessato dal sistema temporalesco che ha scaricato in poche ore circa 40 millimetri di pioggia. E localmente si sono verificate grandinate, in particolare nelle zone di Riccione, Montescudo e Montecolombo, Sassofeltrio e Gabicce dove la grandine, delle dimensioni di noci, ha provocato anche danni alle auto. Anche nel Castello di Montegiardino, in Repubblica, si sono segnalate grandinate consistenti. In riviera, in particolare a Rimini e Riccione, le centraline meteo sparse lungo la costa hanno registrato picchi di pioggia dai 50 ai 60 millimetri in poche ore. Notevole il calo delle temperature che a San Marino hanno registrato minime vicine ai 17°C.