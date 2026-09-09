Temporali, scatta l'allerta meteo arancione su Romagna e San Marino

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” per temporali e “gialla” per criticità idraulica e idrogeologica per mercoledì 9 e giovedì 10 settembre su Romagna e San Marino.

Per la seconda parte di oggi sono previsti temporali, anche di forte intensità, su tutto il territorio regionale, con probabili effetti e danni associati. Nel pomeriggio, associati ai fenomeni temporaleschi, si prevedono anche venti di raffica di elevata intensità (89 e 102 km/h), più probabili sulle aree di pianura centro-orientale e sulla costa. I fenomeni saranno in esaurimento nella serata. Nelle aree interessate dai rovesci, in particolare sui settori collinari e montani centro-occidentali, saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento ed erosione, innalzamento rapido dei livelli nel reticolo idrografico minore e frane di tipo rapido su versanti fragili.

Per domani sono di nuovo previsti temporali anche di forte intensità, più probabili sulle aree appenniniche occidentali e sul settore centro-orientale, con possibili effetti e danni associati. Anche in questo caso saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento ed erosione, innalzamento rapido dei livelli nel reticolo idrografico minore e frane.







