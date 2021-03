Tendenze: tutti su Clubhouse, nuovo social in cui si interagisce a voce

Dimenticate per un po' le foto dei tramonti e i selfie. Clubhouse, lanciato circa un anno fa e sempre più sotto i riflettori, cambia le carte in tavola. E' un social network in cui si comunica tramite la voce. Il sistema è strutturato in stanze tematiche. Si accede e si interviene, magari insieme a personaggi famosi, artisti o studiosi. Una volta chiusa la stanza, i messaggi vengono cancellati.

Si parla già, in qualche modo, al ritorno allo 'spirito' della radio. Al momento, Clubhouse è accessibile solo su invito e con iPhone, ma potrebbe arrivare anche un'applicazione per sistemi Android. Tra gli utenti della piattaforma, che ospita persone comuni e non, c'è spesso chi lavora con la voce: gli speaker radiofonici.

Nel servizio, le interviste a Lella Mazzoli (sociologa) e a Lia Fiorio (Radio San Marino)