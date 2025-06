Tensione in Medio Oriente: l’appello della Segreteria Esteri ai sammarinesi all’estero Massima prudenza per chi si trova in Israele o in Iran. Monitoraggi attivi, rischio disagi nei voli e contatti di emergenza disponibili.

Tensione in Medio Oriente: l’appello della Segreteria Esteri ai sammarinesi all’estero.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri lancia un appello alla prudenza rivolto ai cittadini sammarinesi presenti in Medio Oriente, in particolare in Israele e in Iran, dove la situazione resta tesa e in continua evoluzione.

Attraverso la rete diplomatica, la Segreteria sta seguendo costantemente gli sviluppi nelle aree considerate a rischio e invita i connazionali a limitare al minimo gli spostamenti, seguire con attenzione le indicazioni delle autorità locali e mantenersi aggiornati in tempo reale.

Particolare attenzione anche per chi deve viaggiare da o verso l’area: gli spazi aerei di Israele, Iran e Paesi limitrofi potrebbero essere soggetti a chiusure temporanee o restrizioni, con il rischio di cancellazioni, ritardi o deviazioni dei voli. Si raccomanda quindi di verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea.

Poiché le disposizioni locali possono cambiare rapidamente, si consiglia di consultare il portale italiano Viaggiare Sicuri, costantemente aggiornato in tema di sicurezza internazionale.

Per qualunque esigenza, la Segreteria Esteri ribadisce la piena disponibilità a fornire assistenza ai cittadini all’estero.

Contatti di emergenza:

- Dipartimento Affari Esteri: viaggiareinformati@esteri.sm – Tel. 0549 885400

- Centrale Operativa Interforze: Tel. 0549 888888



