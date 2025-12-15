TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:31 Tentata acquisizione BSM, Starcom Holding: "Noi coinvolti in un piano potenzialmente illegale" 12:38 Italo Righi rivede Papa Leone: "Gli ho ricordato il nostro incontro per il suo insediamento, mi ha stretto la mano e sorriso" 12:34 Storie d'amore e dolore d'acqua 12:21 Raccolta rifiuti porta a porta: la plastica conferita insieme ai metalli 11:27 Tra Guidonia e Ascoli vince la prudenza (0-0) 11:01 Confronto a distanza tra Meloni e Schlein 10:37 Tragico incidente a Sant’Ermete, auto contro scooter: perde la vita una 18enne, grave l'amica 08:07 CGG di nuovo in aula fino a martedì 23: focus sul bilancio previsionale per il 2026 07:59 Sydney, almeno 15 le vittime della strage alla festa dell'Hanukkah. Gli attentatori erano padre e figlio 07:49 Rimini, 22enne accusato di violenza su una 15enne in un parco a Rimini: chiesti sei anni
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Tentata acquisizione BSM, Starcom Holding: "Noi coinvolti in un piano potenzialmente illegale"

Assen Christov e soci esortano le autorità sammarinese a collaborare con loro

15 dic 2025
Sede centrale Banca di San Marino
Sede centrale Banca di San Marino

Vicenda giudiziaria legata alla tentata acquisizione di Banca di San Marino: con una nota, la bulgara Starcom Holding, con Assen Christov socio di maggioranza e Presidente di San Marino Group Spa, esorta le autorità sammarinesi a collaborare con il gruppo "per chiarire gli eventi che si sono verificati"; "siamo pronti - assicurano - a fornire tutta la documentazione, le prove e le informazioni pertinenti, compresa l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità durante l'intero processo di transazione".

Starcom sostiene inoltre di "non conoscere i dettagli del conto bancario su cui è stato trasferito il proprio deposito", né l'identità del titolare e neppure la base giuridica su cui tale trasferimento potrebbe essere avvenuto, senza però - sottolinea - il nostro consenso". La società bulgara ritiene di essere stata coinvolta "involontariamente in un piano improprio o potenzialmente illegale condotto da un numero limitato di persone".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità