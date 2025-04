Teodoro Lonfernini: fondamentale il rapporto “tra Stato, Territorio, Scuola e famiglie” In mattinata l'incontro tra il Segretario di Stato all'Istruzione e i Capitani di Castello; sul tavolo il progetto di riorganizzazione dei plessi scolastici

Primo faccia a faccia – dopo gli input emersi di recente sul tema della riorganizzazione dei plessi scolastici - fra il Segretario di Stato e i rappresentanti delle Amministrazioni locali. “I Capitani di Castello – ha sottolineato al termine Teodoro Lonfernini - devono certamente essere i primi soggetti a cui i nostri concittadini possono rivolgersi, indipendentemente dalla mia disponibilità che rimane piena”. “Ma era corretto che – ha continuato il Segretario all'Istruzione -, visto e considerato che il piano della logistica dei nostri pressi scolastici si trova sui vari territori, loro ne fossero altrettanto al corrente come tutte le altre Istituzioni a cui abbiamo rivolto la relazione del gruppo di lavoro”.

Nel corso di queste settimane non erano mancate inquietudini, riguardo questo possibile cambio di paradigma; ed è probabile che nell'incontro odierno i Capitani di Castello abbiano informato di ciò la Segreteria, chiedendo delucidazioni. “Abbiamo dato delle risposte – ha spiegato Lonfernini -, in funzione del fatto che il piano prevede una gradualità nei vari anni. Quest'anno c'era una scelta, che è stata adottata, che riguardava certamente il plesso della scuola dell'infanzia di Città e questo è stato già comunicato anche alle famiglie, agli insegnanti, attraverso anche la presenza dei dirigenti scolastici. È certo che tutti gli aspetti di carattere territoriale hanno fatto sì che alcuni quesiti già in questo incontro venissero avanti. Abbiamo dato loro delle risposte, potranno essere un valido strumento anche di comunicazione con i nostri concittadini, con le nostre famiglie. Quindi quel rapporto che deve esserci molto alto tra Stato, Territorio, Scuola e famiglie con questi strumenti sono sicuro che potrà essere di grande benessere”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: