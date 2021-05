Teodoro Lonfernini: “libertà di stampa è soprattutto informazione libera”

Teodoro Lonfernini

Diritto di parola, di commento, di espressione. Principi – ricorda il Segretario di Stato con delega all'informazione – per i quali il Titano si batte “da sempre”, anche in ambito multilaterale; riaffermando l'importanza di tutelare i giornalisti e gli operatori del settore. Che insieme agli organi di informazione è necessario siano liberi – sottolinea Teodoro Lonfernini –, specie in un'epoca “tristemente segnata dalle fake news” e da “tentativi costanti – aggiunge – di indirizzare l'opinione pubblica in maniera fuorviante”.









Il Segretario di Stato afferma poi come la Repubblica sostenga la libertà di stampa con iniziative ed interventi legislativi, “alcuni dei quali di recente discussione”. E soprattutto ricorda come nel Mondo siano “ancora numerosi” i casi di minacce, condanne, arresti e vessazioni nei confronti dei giornalisti; 76, secondo l'Osservatorio UNESCO, gli assassinii, nel 2020. Lonfernini ribadisce infine la necessità di garantire ai giornalisti “condizioni lavorative dignitose”, e ai cittadini “un'informazione adeguata, libera, neutrale e chiara”.