Terapia del Dolore: compie 30 anni una eccellenza sammarinese.

Compie 30 anni il servizio di Medicina del Dolore è il punto di riferimento all’interno dell’Istituto per la Sicurezza Sociale per la diagnosi ed il trattamento delle patologie dolorose acute e croniche. oggi è una realtà in continua crescita, che nel 2022 ha erogato complessivamente circa 7.000 prestazioni di diversa complessità.

Tra i trattamenti più diffusi, nel 2022 rientrano le prime visite ambulatoriali (quasi 1.700), e le terapie farmacologiche e infiltrative (oltre 4.700), oltre a consulenze per i vari reparti ospedalieri, i trattamenti con radiofrequenza e gli accessi vascolari impiantabili.

“Nel 2007 – spiega Daniele Battelli, responsabile della Medicina del Dolore - il reparto fu tra i primi in Europa ad utilizzare l’innovativo farmaco analgesico (ziconotide) per la riduzione del dolore cronico, nel 2018 ha introdotto l’applicazione delle tecniche ecoguidate per alcuni trattamenti e a fine 2021 sono stati trattati i primi pazienti con l’impianto di apparecchiature per la neurostimolazione ad alta frequenza del midollo spinale di ultima generazione, compatibili con la risonanza magnetica”.

