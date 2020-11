COVID 19 Terapia intensiva a rischio saturazione: i pazienti sono saliti a 10 su 12 posti attivi Direttore ISS Bruschi: "Possiamo arrivare fino a 20 ma non oltre". Appello ai sammarinesi ad alzare il livello di guardia. La pediatra Laura Viola propone la mascherina in classe anche alle elementari: "Servirebbe a tutelare i nonni"

“La terapia intensiva è l'ultimo stadio ed è l'elemento più critico e limitato che abbiamo. In questo momento siamo a 10 su 12. La struttura, in modo flessibile, può arrivare a 16 o 17, fino ad un massimo di 20, ma non possiamo andare oltre”. Lo dichiara il Direttore Iss Alessandra Bruschi che lancia l'appello alla cittadinanza affinché si alzi ulteriormente il livello di guardia. Il personale sanitario è contato, sta lavorando a ritmi già elevatissimi e il bando di arruolamento per 10 infermieri è andato deserto. Il Gruppo di Coordinamento delle Emergenze Sanitarie ha chiesto ieri un supporto al Congresso di Stato per indurre i sammarinesi a rispettare maggiormente le misure.

Il Direttore della Terapia Intensiva Bruno Esposto ha ribadito l'appello ai sammarinesi ad alzare l'attenzione e ha fatto il punto sui 10 pazienti in cura nel suo reparto: “Abbiamo cinque pazienti intubati, due tracheostomizzati e tre in ventilazione non invasiva”. Hanno un età tra i 53 e i 79 anni. La primaria di Pediatria Laura Viola ha aggiornato la situazione per quel che riguarda la diffusione del contagio in ambito scolastico: “Nell'ultimo mese e mezzo eseguiti tamponi su alunni di 34 classi. 60 complessivamente i contagi rilevati. Abbiamo messo in didattica a distanza 4 o 5 classi, tra elementari e medie. Da oggi è chiuso il plesso di Fiorentino, sia l'asilo che la scuola elementare”. Considerando che il contagio avviene spesso, purtroppo, all'interno delle mura domestiche e che i nonni di frequente si occupano dei nipoti, quando i genitori non possono farlo, la dottoressa Viola ha fatto una proposta al Congresso di Stato: ”Utilizzare in classe le mascherine dalla prima elementare, come avviene in Italia e in quasi tutto il mondo, così da proteggere i nonni”.

Il Dirigente della Scuola Secondaria superiore Giacomo Esposito ha comunicato che attualmente sono in quarantena due classi, ciascuna con due positivi, mentre altre due classi oggi sono state riammesse alla didattica in presenza. Intanto il bollettino giornaliero sulla pandemia in Repubblica evidenzia, 35 nuovi contagi (su 222 tamponi), 18 guariti, 4 ricoveri in isolamento e 10 in terapia intensiva. 227 gli attualmente positivi (+ 20) , 213 si trovano in isolamento domiciliare, mentre altri 226 persone sono in quarantena.

