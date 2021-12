Terapia intensiva: sei pazienti su sette non sono vaccinati

Nel video l'intervista a Sergio Rabini, Direttore Sanitario ISS

Sale la pressione sanitaria in questi ultimi giorni dell'anno a San Marino, sull'onda dei numerosi contagi giornalieri che si registrano oramai da settimane. I tamponi sequenziati 20 giorni fa non hanno evidenziato la presenza della variante Omicron ma i sanitari sono convinti sia già arrivata anche sul Titano. Alla mezzanotte di ieri 117 i nuovi positivi, registrati in un giorno. 72 i guariti con i casi attivi che salgono dunque a 858. Quattro i nuovi ricoveri che portano il totale a 31, sette dei quali in terapia intensiva. “Sei su sette – dichiara il Direttore Generale Iss Sergio Rabini – non sono vaccinati. Hanno tra i 45 e i 61 anni. L'età media dei ricoverati in terapia intensiva si è abbassata”.

È vero che sono finiti i tamponi molecolari? “No, non sono esauriti – risponde Rabini – ma l'utilizzo va mirato. Ci sono delle indicazioni per usare i molecolari ed altre indicazioni per gli antigenici, la cui disponibilità è sicuramente maggiore”. Sul fronte vaccinazione intanto 10.783 i sammarinesi che hanno fatto la terza dose, pari al 38,2% dei residenti vaccinabili over 18. San Marino ha cominciato dopo ma ora, in percentuale, ha superato il dato italiano.

