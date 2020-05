Terenzi, il ricordo di un ex dipendente Mesa "un onore lavorare con te e per te" "Ricordo che pretendeva che la bandiera fosse sempre pulita ed in ordine"

Tra i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare in redazione per ricordare Gian Franco Terenzi, il ricordo un ex dipendente Mesa. Ci scrive Stefano Tenti: “Un sabato qualunque alle 13 (quando anche i più assidui lavoratori si fermano) alla MESA, in officina in ginocchio a scrivere in terra col gesso. Insieme costruivamo un portabandiera (ce ne sono ovunque). Per quella bandiera di San Marino che tu pretendevi sempre pulita ed in ordine, che appendevi ad ogni occasione, che portavi fiero in giro per il per il mondo, che associavi sempre ai tuoi impegni (politica, lavoro, relazioni con gli altri). Per quella bandiera che tu hai sempre onorato e rispettato. Voglio ricordarti come quella bandiera che è stata strappata, dal destino, al suo pennone ma che continuerà a sventolare in cielo (purtroppo un po’ più in alto) ma che andrà sempre onorata, rispettata e, soprattutto, ringraziata. Un onore lavorare con te e per te. Riposa in pace"



