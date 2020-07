COVID-19 Termina anche l'ultima quarantena, San Marino completamente libero dal virus

Termina anche l'ultima quarantena, San Marino completamente libero dal virus.

È arrivata anche l'ultima, attesa, notizia. Dopo gli 'zero positivi' di qualche giorno fa, da ieri non ci sono più persone in quarantena. Nel complesso ne sono state gestite 2.147. I dati dell'epidemia, quindi, parlano di 698 persone colpite, 656 guariti e 42 deceduti. 5.729 i tamponi refertati, mentre sono quasi 17.500 i test sierologici effettuati sulla popolazione.



I più letti della settimana: