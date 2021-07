Terminati ad Acquaviva i lavori di ristrutturazione della sede di FSSS

I lavori nella sede della Federazione Sammarinese Sport Speciali erano necessari ormai da tempo, e quando c'è stato bisogno anche i ragazzi hanno dato il loro contributo. Un lungo lavoro di ristrutturazione, iniziato in primavera, che solo oggi ha visto la sua conclusione, grazie anche ai ragazzi che si sono resi disponibili a ultimare la tinteggiatura dei muri. Per i nuovi colori si è scelto di utilizzare quelli dei cinque cerchi olimpici, un augurio per gli atleti a portare a casa sempre nuovi successi. Questa volta sono stati impegnati con una nuova sfida, ma non si sono tirati indietro. Un grande lavoro, possibile solo grazie al contributo di imprenditori e artigiani sammarinesi.

Nel video l'intervista a Filiberto Felici, Presidente FSSS