Terra di San Marino lancia l'Accademia Contadina Ciclo di incontri a Casa Fabrica. Iniziativa con il supporto e in collaborazione con Segretaria al Territorio e l'Ufficio Gestione Risorse Agricole e Ambientali

Quattro giornate già in calendario e altrettante in programma lungo il 2023. Momenti di formazione per hobbisti o appassionati, tenuti dai massimi esperti. Si parte sabato 15 aprile con “L'orto che vorrei”: mattinata teorica e pomeriggio in campo. Sabato 22 aprile focus su “l'olio extravergine d'oliva – il più nobile dei grassi”, per imparare a riconoscerne la qualità anche attraverso l'analisi sensoriale e l'assaggio. Sabato 29 aprile un “Viaggio alla scoperta degli oli essenziali”, dalla loro produzione al loro uso, in cucina come per il benessere. “Oggi il protagonista è il miele” sabato 23 maggio, in tutti i passaggi, dal nettare dei fiori al vasetto. E' il vice Presidente del Consorzio Terra di San Marino e coordinatore dei corsi Flavio Benedettini a specificare argomenti e livello dei docenti per l'Accademia Contadina. Dopo gli incontri con le scuole e con gli adulti, per Terra di San Marino un nuovo tassello nel progetto di comunicazione, formazione, educazione ambientale ed alimentare. “Il cibo come cultura, cultura che nutre – dice il Presidente Aida Maria Adele Selva, ringraziando anche le stesse cooperative e agricoltori - per dare consapevolezza e tenere alta l'attenzione sul settore. Un progetto ambizioso con l'Accademia Contadina, perché il Consorzio si propone di rendere Casa Fabrica luogo privilegiato e permanente di informazione sul mondo rurale e sulle produzioni agricole, che sono veramente la soluzione per la tutela del nostro ambiente e del nostro territorio”.

Nel video, l'intervista al Presidente del Consorzio Terra di San Marino, Aida Maria Adele Selva

info: www.terradisanmarino.com

iscrizioni: terradisanmarino.corsi@gmail.com

