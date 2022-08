GRAND HOTEL RIMINI Terrazza Dolce Vita, politica e violenza sulle donne i temi al centro del salotto di ieri

Alla Terrazza della Dolce Vita inevitabile parlare di politica con la ministra per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. “Ho lasciato Forza Italia e qualcuno mi ha detto che sono una traditrice – afferma –, ma lo sarei stata nei confronti del mio Paese se fossi rimasta”. Clima caldo in vista delle elezioni di settembre, su cui dice la sua anche il giornalista Giampiero Mughini: "Avevamo un governo serio e un capo del governo riconosciuto in tutta Europa - spiega - e siamo riusciti a scalciare via tutto per avventarci in una campagna elettorale inutile, fragorosa e volgare. Il centrodestra vincerà, più difficile dire quali scelte politiche farà e quali uomini metterà in prima fila". Al salotto culturale si è discusso poi di violenza sulle donne. A prendere la parola sul tema soprattutto l’attrice Barbara De Rossi, presidente onoraria dell’associazione Salvamamme. "Per quanto riguarda la sensibilizzazione - commenta la De Rossi - e il lavoro sul gap culturale che vede la donna come un oggetto si dovrebbe partire con l'educazione già dalla scuola. Per quanto riguarda i maltrattanti non credo che siano persone malate e sono dell'idea che si possano adottare, oltre a pene più severe, anche programmi di recupero per loro".

Nel video le interviste a Giampiero Mughini (giornalista) e Barbara De Rossi (attrice)

