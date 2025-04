SOLIDARIETÀ Terremoto in Myanmar: AVSI San Marino avvia raccolta fondi per l’emergenza Situazione già critica, AVSI distribuisce aiuti di prima necessità e attiva sostegni finanziari

Il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Sud-Est asiatico venerdì 28 marzo ha avuto epicentro in Myanmar, a 16 chilometri a nord-ovest della città di Sagaing, aggravando ulteriormente la già precaria situazione umanitaria del Paese. Si registra un grave impatto sulle condizioni di vita della popolazione, con oltre un milione e mezzo di sfollati già presenti prima del sisma.

AVSI, presente in Myanmar dal 2007 e impegnata dal 2021 in progetti di emergenza e sviluppo nelle aree colpite dal conflitto, si è immediatamente attivata per rispondere all’emergenza. «Siamo in contatto costante con i colleghi birmani per verificare la situazione dei 600 bambini sostenuti a distanza da famiglie italiane e delle persone coinvolte nei nostri progetti», ha dichiarato Guido Calvi, responsabile progetti di AVSI.

In particolare, AVSI sta distribuendo kit di beni essenziali a oltre 1800 famiglie, attivando programmi di cash assistance nelle aree dove è ancora possibile reperire beni, e valutando i bisogni specifici delle comunità tramite il proprio team di emergenza sul campo. AVSI San Marino ha lanciato una campagna di raccolta fondi a sostegno della popolazione colpita. Chi desidera contribuire può farlo tramite bonifico, indicando nella causale “Emergenza terremoto in Myanmar”.

Cassa di Risparmio SM42L0606709808000080101391

BSI SM24K0328709803000030317135

Banca di San Marino SM51G0854009800000060127436

Banca Agricola Commerciale SM66S0303409800000060104846



