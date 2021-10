Terremoto nel Pesarese, avvertito anche a San Marino

Terremoto nel Pesarese, avvertito anche a San Marino.

Una scossa di terremoto di magnitudo di magnitudo 4.3 alle 12.53, a 38 km di profondità, si è registrata con epicentro in provincia di Pesaro Urbino a 3 km a nord di Montefelcino. Alla prima scossa ne sono seguite altre di magnitudo minore.

Il terremoto è stato percepito in tutto il Pesarese, anche in provincia di Ancona, a Rimini e a San Marino. Molte, in regione, le chiamate ai vigili del fuoco di persone che si sono intimorite per la scossa e che l'hanno segnalata.

Non risultano al momento né danni né feriti secondo quanto conferma il Dipartimento della Protezione Civile dopo aver effettuato una serie di verifiche con le strutture locali di protezione civile. L'epicentro è stato localizzato tra i comuni di Montefelcino, Serrungarina e Cartoceto.

Dopo la scossa sismica fa sapere Trenitalia, "la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Rimini e Ancona, tra Falconara Marittima e Fabriano e tra Civitanova e Fabriano. I treni in questione sono: FR 9805 e FB 8816 fermi nella stazione di Fano, FB 8818 fermo a Loreto, due merci fermi a Cattolica e uno regionale 3819 fermo a Montemarciano; il 3911 è fermo a Pesaro, 23849 a Macerata. Nessun treno fermo, invece, sulla linea".



