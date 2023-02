Terremoto Turchia e Siria, Cri: "Pronti ad una eventuale partecipazione ai soccorsi"

Nel video l'intervento del neo Presidente della Croce Rossa italiana Rosario Valastro.

“Sono ore drammatiche per la Turchia e la Siria devastate dal sisma. Seguiamo con apprensione le notizie che vedono vittime e distruzione. Siamo vicini alle popolazioni colpite ed esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per le vittime e vicinanza a tutti i soccorritori e alle Consorelle della Mezzaluna Turca e Siriana, che si stanno prodigando nei primi interventi. Ci teniamo in contatto con la Protezione civile essendo naturalmente disponibili all’eventuale partecipazione internazionale ai soccorsi”. Così il neo Presidente della Croce Rossa italiana Rosario Valastro.

Nel video il suo intervento