Territorio e zootecnia, a Gaviano nasce il nuovo centro di allevamento bovino

"Il progetto - spiega la Segreteria al Territorio - rappresenta una risposta concreta al progressivo calo del numero di aziende e capi bovini degli ultimi anni, puntando con decisione su giovani allevatori, filiera corta e sostenibilità ambientale"

22 feb 2026
Gli esponenti della Cooperativa Allevatori Sammarinese insieme al Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci
Rafforzare la filiera bovina sammarinese, valorizzare il territorio rurale e sostenere il fondamentale ricambio generazionale nel comparto agricolo. Sono questi i chiari obiettivi che hanno spinto la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ad annunciare l'avvio operativo del progetto di rilancio del Centro Zootecnico di Gaviano. L'iniziativa, definita un vero e proprio "intervento strategico" istituzionale, ha già visto il completamento del suo primo step funzionale.

Nell'area, dopo le necessarie operazioni di bonifica e riordino, sono infatti arrivate le prime manze da ristallo. Contestualmente, si è proceduto alla riqualificazione del fienile situato sul lato est, convertito per la stabulazione libera, e al ripristino delle strutture operative come impianti, aree di stoccaggio dei foraggi e concimaie, il tutto nel rispetto delle prescrizioni ambientali.

Il piano di sviluppo, curato dall’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole, guarda al futuro attraverso tre fasi progressive per ricreare un polo di allevamento moderno e sostenibile. Si partirà con l'allevamento di circa 20 capi, con la prospettiva di una rapida conversione al regime biologico. Successivamente, si attiverà una linea "vacca-vitello" certificata, per arrivare a regime, nella terza e ultima fase, con una struttura capace di ospitare circa 60 vacche adulte. L'obiettivo a lungo termine è generare una produzione annua stimata in 60 vitelli, destinati interamente alla macellazione e alla vendita all'interno della filiera cooperativa sammarinese.

"Il progetto - spiega la Segreteria di Stato di Matteo Ciacci - rappresenta una risposta concreta al progressivo calo del numero di aziende e capi bovini registrato negli ultimi anni nel territorio sammarinese, puntando con decisione su: giovani allevatori, cui sono state assegnate le strutture attraverso la Cooperativa Allevatori Sammarinesi che ringraziamo per il lavoro svolto; filiera corta interamente sammarinese, dalla nascita del vitello alla macellazione; qualità certificata e benessere animale, con progressiva conversione al regime biologico; sostenibilità ambientale, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri europei, inclusi quelli legati alla deforestazione zero e alla tracciabilità".




