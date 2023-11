TERRITORIO Territorio: il Cinema Turismo verso una nuova vita Progetti di recupero degli edifici storici

Dopo anni di degrado e abbandono, il Cinema Turismo sta per tornare alla cittadinanza. “Rientra in un progetto più ampio di recupero e valorizzazione di tutti gli edifici del centro – spiega il Segretario al Territorio Stefano Canti –, che fanno parte del nostro patrimonio storico e culturale e diventeranno così anche un volano per il turismo”.

Un paio di settimane fa è stata approvata una delibera del Congresso di Stato per la ristrutturazione dell'ex Istituto Musicale di Borgo Maggiore, che probabilmente verrà adibito ad uso uffici. Nei prossimi giorni partirà quella di Palazzo Valloni, seguita da lavori di manutenzione al manto di copertura del Teatro Titano, per arrivare alla rinascita del Cinema Turismo, del parco circostante e alla sistemazione della Scala Malagola, franata a causa del maltempo il maggio scorso. E proprio al Cinema Turismo sarà dedicata una serata aperta alla cittadinanza, il 23 novembre, in cui verrà esposto il progetto che mette sul piatto 5 milioni di euro, già inseriti nella legge di spesa.

La struttura diventerà un auditorium: il primo luogo in Repubblica nato per la musica acustica e dotato di alta tecnologia digitale. I lavori dureranno almeno due anni e la ristrutturazione sarà profonda, pur salvando le peculiarità architettoniche. Importante la capienza della sala, quasi 600 posti, che permette al complesso di diventare un punto di riferimento nel panorama musicale e agevolare connessioni internazionali, oltre a poter ospitare anche la stagione teatrale.

Un progetto importante dal punto di vista sociale e culturale. E l'iter per l'approvazione definitiva è già in corso: nei prossimi giorni verrà sottoposto al Comitato tecnico-scientifico, che valuterà gli aspetti paesaggistici e ambientali, e poi tornerà in commissione politiche territoriali per il via libera finale, che potrebbe arrivare già ad inizio dicembre.

