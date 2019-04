Terrorismo: Armando Spataro, “la sicurezza è un diritto fondamentale, ma non vince su tutti i diritti”

L'esigenza di sicurezza, per Armando Spataro, non può giustificare mezzi inconciliabili con lo stato di diritto. L'intervento dell'ex Procuratore della Repubblica di Torino – figura simbolo della Magistratura italiana – è stato uno dei momenti più significativi del seminario, rivolto a Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria; organismi di monitoraggio finanziario, Ordini professionali. Ad aprire i lavori il Segretario di Stato agli Esteri. E' necessaria una mobilitazione corale – ha detto Nicola Renzi – per fronteggiare il fenomeno terroristico”. Il Dirigente del Tribunale, Giovanni Guzzetta, ha sottolineato poi come la risposta – a questa minaccia - debba essere continuamente aggiornata, vista la natura proteiforme dei terrorismi. Da qui la necessità, anche per la Repubblica, di dotarsi degli strumenti normativi necessari. Dopo una disamina del sistema sovranazionale, ad opera di Fabio Fasani – Docente all'Università di Pavia -, si è fatto il punto - con il Giudice d'Appello Francesco Caprioli - sul grado di operatività – in materia - dell'ordinamento sammarinese. Il tema è stato poi sviluppato da Gilberto Felici – Giudice alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - discutendo dei principali problemi interpretativi ed applicativi portati all'attenzione della CEDU. Si è passati quindi all'analisi di casi concreti nell'esperienza di altri ordinamenti; con gli interventi, tra gli altri, dei Magistrati di collegamento in Italia di Francia e Regno Unito: Paesi colpiti, in questi anni, da attentati devastanti. Infine un focus sulle tecniche investigative; con il Comandante del Reparto Antiterrorismo del ROS dei Carabinieri. Particolare attenzione – nella relazione del Colonnello Marco Rosi – ad una serie di indagini sviluppatesi sul web; con tanto di intercettazioni e perquisizioni telematiche, nei confronti di soggetti impegnati in attività di proselitismo, o in procinto di compiere attentati. Sottolineata allora l'importanza della prevenzione, e dello strumento delle espulsioni, per far fronte ad una minaccia in costante evoluzione, e sempre più “orizzontale” ed insidiosa.





Nel servizio le interviste a:

Armando Spataro / già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Francesco Caprioli / Giudice d'Appello della Repubblica di San Marino