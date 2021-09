Terza dose: Arlotti, "Studi su una dose aggiuntiva con altro vaccino non ci sono"

Dopo le dichiarazioni del Ministro Di Maio sul Green Pass, al momento si prospetta – per i sammarinesi che avevano completato il ciclo di immunizzazione con Sputnik – l'ipotesi di una terza dose con un siero approvato dall'EMA. Sul punto abbiamo sentito Massimo Arlotti, Consulente infettivologo dell'ISS, e già Commissario straordinario per l'emergenza Covid.

"Studi su una dose aggiuntiva dopo una vaccinazione primaria compiuta con un altro vaccino a vettore virale non ci sono, é solo una idea ma non è una prova che si possa fare".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: