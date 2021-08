NUOVO DECRETO ITALIANO Terza dose, Ciavatta: se valutata opportuna, in via preferenziale utilizzeremo vaccini approvati Ema Il Segretario di Stato alla Sanità, ospite del nostro tg, ha commentato le disposizioni del nuovo decreto italiano relative al caso sammarinese

Dopo l'approvazione, nella giornata di ieri, del decreto italiano che regolamenta l'utilizzo del Green Pass e che stabilisce per i sammarinesi già sottoposti a ciclo vaccinale l'esenzione dalle nuove disposizioni fino al 15 ottobre, il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta, ospite in studio durante l'edizione delle 14 del tg, ha parlato di un lavoro di squadra che, soprattutto nelle ultime due settimane, ha visto impegnato tutto il governo per il raggiungimento di questo risultato. Sulla possibilità di una terza dose, Ciavatta ha asserito che l'ipotesi è sempre stata sul tavolo, data la sconosciuta durata dei vaccini, sulla quale anche la scienza non ha ancora una posizione univoca. "Se sarà valutata opportuna una terza dose vaccinale - ha poi sottolineato - in via preferenziale, come avremmo voluto fare durante la prima ondata, utilizzeremo vaccini approvati dall'Ema".

Per quanto riguarda queste prime ore di entrata in vigore del decreto, in attesa che si diffonda capillarmente la gestione della specificità sammarinese in tutto il territorio italiano, il Segretario di Stato ha infine suggerito - per poter fruire dei servizi fuori territorio senza limitazioni - di tenere a portata di mano la tessera vaccinale e il decreto italiano appena uscito, in attesa che venga concordata con il governo italiano una modalità di divulgazione ad ampia diffusione che permetterà di arrivare serenamente al 15 ottobre.

Nel video l'intervento del Segretario di Stato Roberto Ciavatta durante il tg delle 14.00

