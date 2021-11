Terza dose: da domani possono prenotare tutti gli over 50

La commissione vaccini riunita nel pomeriggio ha deciso tempistica e modalità della somministrazione della terza dose di vaccino, oltre alle categorie per le quali era già stata avviata. “Oggi è stato deliberato – dichiara il Direttore Generale Iss Sergio Rabini – che procederemo con la campagna vaccinale con un vaccino etorologo e quindi anche chi è stato vaccinato con Sputnik potrà vaccinarsi con Pfizer. Le prime categorie a cui verrà somministrata la terza dose Pfizer sono quelle da coprire immediatamente: gli immunodepressi, i fragili, gli over 50 e i sanitari. La prenotazione della terza dose si può fare già da domani per telefono oppure on line, che è anche meglio”.









Si potrà scegliere tra terza dose Pfizer e Sputnik?

“Abbiamo preso in considerazione anche la terza dose con Sputnik light – risponde Rabini -. La vaccinazione omologa si può fare ma noi consigliamo fortemente la eterologa”. Gli over 50 già domani mattina potranno prenotarsi seguendo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Istituto Sicurezza Sociale.

Le terze dosi intanto già somministrate a San Marino a over 85, ospiti del Casale La Fiorina, soggetti fragili e personale sanitario, già immunizzato Pfizer, sono 314 di cui 54 nella giornata odierna. A livello generale, intanto, 23.122 le prime dosi mentre, con le 13 delle ultime 24 ore, salgono a 25.080 le seconde dosi o dosi uniche. Circa 4.000, secondo stime prudenziali, i residenti 'vaccinabili' che non hanno ricevuto nemmeno una dose e la fascia d'età meno vaccinata è quella tra i 12 e i 15 anni, con il 37%. Sul fronte scuola, ad ogni modo, il quadro è confortante visto che c'è una sola classe delle superiori in quarantena e con didattica a distanza.

Per quel che riguarda i contagi quattro le nuove positività riscontrate in Repubblica nelle ultime 24 ore, tre le guarigioni. Terapia intensiva covid free. La paziente che era ricoverata fino a ieri è migliorata ed è stato trasferita in isolamento dove si trovano quindi tre persone. Sale di un'unità, a 67, il numero dei positivi attivi in territorio, 64 dei quali seguiti a domicilio. 32 le persone in quarantena.