Terza dose, la conferma del ministero della Salute: "Anche a chi ha ricevuto vaccini non riconosciuti da Ema come Sputnik e Sinovac"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Grazie alle numerose guarigioni, oggi cala il numero dei positivi attivi a San Marino. In tutta Europa però c'è una recrudescenza dei contagi. Scendono a 77 i positivi attivi in territorio, 6 le nuove positività da ieri, grazie alle 18 guarigioni riscontrate. Invariate le ospedalizzazioni, 4, i restanti 73 sono seguiti da casa.

Nella conferenza stampa del ministero della Salute, il ministro Speranza ha sottolineato la difficile situazione in Europa, specie nell'Est, che nella mappa del rischio europeo è infatti classificata in colore rosso scuro, mentre l'Italia è ancora tra le poche aree con qualche zona verde. La vaccinazione, ha aggiunto Speranza, è e resta l'unico modo per gestire questa delicata fase della pandemia, coi lunghi mesi invernali davanti che sono notoriamente i periodi migliori per i virus. Le misure, ha detto, restano invariate, mascherina obbligatoria al chiuso, e anche all'aperto in caso di assembramenti, distanziamento e igiene delle mani. Al momento, l'Italia resta zona bianca. Terza dose ormai annunciata per fragili e over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose o il monodose Johnson&Johnson da sei mesi. Il professor Franco Locatelli ricorda che la terza dose, o booster, sarà data anche a chi ha ricevuto vaccini non riconosciuti dall'Ema.

Nel video gli interventi di Roberto Speranza, ministro della Salute, e di Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità