Terza dose: martedì 19 si riunisce la commissione vaccini dell'Iss

Nessun nuovo positivo nelle ultime 24 ore a San Marino ma i casi attivi sono saliti a 36, dai 33 di venerdì scorso. Stabili i ricoveri: 1 in terapia intensiva e l'altro in isolamento. 34 i residenti positivi al covid seguiti a domicilio. Per martedì 19 ottobre, intanto, in programma una riunione della commissione vaccini che si confronterà sul tema della terza dose che in Italia viene già somministrata agli over 60, agli immunodepressi e ai cosiddetti fragili.

Cresce intanto l'attesa per capire cosa succederà dopo il 15 ottobre, quando oltreconfine scade l'esenzione dal green pass per i sammarinesi vaccinati Sputnik. Mentre a San Marino si spera in una proroga, in Italia scatterà l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori. Dopo i disordini e le violenze di sabato durante le manifestazioni dei no green pass oggi il premier Draghi si è recato in visita alla Cgil. Il Pd, il Psi e Italia Viva hanno intanto presentato tre distinte mozioni in parlamento per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova.