Terza dose, San Marino attende chiarimenti: nella circolare si parla di ulteriori due dosi e non di una

Terza dose per chi ha usato vaccini non riconosciuti da Ema, tra cui Sputnik: oggi la conferma dal ministero della Salute, se si vorrà ottenere un Green Pass valido. Potrebbero esserci ulteriori chiarimenti per San Marino, che d'altro canto, finora, ha fatto storia a sé, a nessun altro Paese è stata riconosciuta una deroga dall'obbligo di Green Pass. Il ministro Speranza ha dato riferimenti temporali, terza dose o booster entro i sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Per chi ha superato questi sei mesi “è possibile procedere – si legge nella circolare – con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA”. Vale a dire con due dosi, e non una. Sarà così anche per San Marino? “Ad oggi – risponde il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta – rimaniamo fermi alle indicazioni che ci siamo dati con l'Italia, ossia di attendere almeno sei mesi prima di procedere con una terza dose. Richieste di altro tipo non ne sono arrivate. Abbiamo comunque già ricontattato tutti i nostri interlocutori al ministero”.









Almeno una dose aggiuntiva dunque appare ormai certa, e sulla efficacia del cosiddetto “crossing vaccinale” tra un vaccino a vettore adenovirale come Sputnik e uno a m-RNA messaggero come Pfizer o Moderna, risponde il professor Locatelli. Intanto scendono i positivi attivi a San Marino, sono 77 di cui 73 seguiti a casa e 4 in ospedale. 6 le nuove positività e ben 18 le guarigioni. Prosegue anche la campagna di vaccinazione antinfluenzale, già tremila i sammarinesi che hanno aderito. Vivamente consigliato a chi ha più di 60 anni, ai minori dal sesto mese di età, e a chi rientra tra le categorie a rischio o più esposte al contagio. Quest'anno disponibili anche 500 dosi per i minorenni, somministrabili per via nasale, senza puntura. Per le prenotazioni si può chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, lo 0549 994889.

Nel video gli interventi di Roberto Speranza, ministro della Salute, e di Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità