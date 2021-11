Terza dose vaccino, Arlotti: "Le eterologhe sono più efficaci e neutralizzano di più le varianti"

A proposito di terza dose di vaccino, sentiamo il commento scientifico dell'infettivologo Massimo Arlotti.

"Le vaccinazioni eterologhe sono più efficaci dal punto di vista della risposta immunitaria i titoli anticorpi neutralizzanti e la neutralizzazione sulle varianti, soprattutto la delta, sono più evidenti per chi ha fatto una vaccinazione eterologa rispetto a chi ha fatto una vaccinazione omologa e anche a risposta delle cellule immunitarie che portano la memoria immunitaria è migliore. Questo vuol dire che le vaccinazioni eterologhe non solo si possono fare, questo è già stato ampliamente sottolineato da tutti gli organi regolatori, ma io direi che è una opportunità più che una costrizione. I dati che ci sono sono a favore di una vaccinazione eterologa. Per quanto riguarda il profilo di sicurezza, gli effetti collaterali direttamente ricollegabili al vaccino, non si discostano da quelli che si possono avere facendo la seconda dose di un vaccino adenovirale".