Terza edizione per i San Marino Lincoln Days: inaugurazione con una mostra speciale

Un legame indissolubile quello tra Stati Uniti e San Marino, testimoniato dai tanti cittadini americani-sammarinesi, circa 4mila, che mantengono viva la connessione con la terra d'origine. La Fratellanza San Marino-America festeggia la terza edizione dei Lincoln Days.

Celebrata la figura di uno dei presidenti Usa più amati che al Titano dedicò parole di stima e amicizia in una celebre lettera, in risposta alla Reggenza dell'epoca, datata 1861. L'associazione gli dedica una mostra temporanea, fino al 14 settembre, in collaborazione con il Museo del francobollo e della moneta e con le istituzioni. Un percorso espositivo con emissioni filateliche e numismatiche che raccontano alcuni dei passaggi cruciali della storia americana: il bicentenario, lo sbarco sulla Luna, i personaggi più influenti, fino a materiali unici per gli appassionati. All'evento gli allievi dell'Istituto Musicale, con un concerto incentrato su brani iconici della tradizione statunitense, sammarinese e italiana.

Nel servizio l'intervista a Roberto Moretti, presidente Fratellanza San Marino-America