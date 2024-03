Terza giornata del progetto "I giovani vivono le istituzioni"

Palazzo Pubblico si apre agli studenti delle Classi Terze della Scuola Media di Fonte dell’Ovo per il progetto "I giovani vivono le istituzioni". L’incontro di oggi è stato diverso dai due precedenti, incentrati sulla simulazione di attività istituzionali, come la seduta dell’Arengo Semestrale e quella consiliare con la presentazione, discussione e votazione di un Ordine del Giorno. Gli studenti oggi hanno avuto, invece, un confronto diretto proprio con i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina.

Ogni classe ha formulato alla Reggenza, attraverso alcuni dei propri studenti, una serie di domande. Tanti sono stati gli argomenti su cui gli studenti hanno mostrato interesse, chiedendo approfondimenti e chiarimenti. Sono infatti stati presentati quesiti su temi di stretta attualità (come ad esempio i conflitti in corso - ed il possibile ruolo di mediazione di San Marino - e l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea), così come su tematiche legate alla scuola e all’istruzione, nonché sull’Istituto Reggenziale e sull’impatto che rivestire tale ruolo ha nella vita personale dei Capi di Stato.

La Reggenza ha ringraziato non solo i ragazzi, ma anche gli insegnanti che hanno saputo coinvolgere i propri studenti, suscitando l’interesse e la partecipazione di tutti.