Terza serata della Terrazza della Dolce Vita, Al Bano: "Non vedo l'ora di fare un vero concerto a San Marino"

Le interviste a Luigi Contu, Stefano Bonaccini e Al Bano

Il terzo appuntamento si apre con la storia di Luigi Contu, direttore dell'Ansa: la sua passione per il giornalismo ereditata dal padre e prima ancora dal nonno Rafaele, personaggio di grande spessore culturale, molto legato al poeta Ungaretti. Una storia che ha voluto raccontare anche nel suo ultimo libro, "Rafaele amava la sua Sardegna". Dal secolo scorso ad oggi il modo di fare giornalismo è cambiato molto. Ma ora quali sono le prospettive per il futuro? "Il giornalismo sarà sempre un elemento decisivo della nostra vita - risponde Contu -. Cambiano le piattaforme e il modo di leggere, ma è importante informarsi e offrire informazione verificata. Più il mondo è complesso e più serve un giornalismo serio". Per un futuro solido serve innovazione, green economy e digitalizzazione - temi al centro del ciclo di eventi ospitato nel giardino del Grand Hotel – e su questo la Regione Emilia-Romagna sta già facendo la sua parte. "Per la digitalizzazione ci impegnano a essere entro il 2025 la prima Regione coperta al 100% dalla fibra - illustra Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna -. Intanto poco fa ho inaugurato a Torre Pedrera il Wifi velocissimo e gratuito su tutta la spiaggia. Così come faremo in tutte le spiagge nel giro di due anni". Per costruire il proprio di futuro, invece, serve sacrificio, ricorda Al Bano. Così ha impostato la sua vita, la sua carriera. Sul palco della Terrazza della Dolce Vita ha parlato delle sue esperienze e ha contagiato tutti con il suo sorriso, perché "nonostante tutto – ha detto – la felicità è la cosa che mi tengo più stretta". Durante il suo percorso di artista, Al Bano si è fermato anche a San Marino, a cui ormai si sente molto legato: "Non vedo l'ora di fare un concerto in piazza della Libertà a San Marino - confessa il cantante -, ma questo dipende dal mio amico Federico Pedini Amati e da quelli che organizzano. Dipendesse da me l'avrei già fatto 30 anni fa".

Nel video le interviste a Luigi Contu (direttore Ansa), Stefano Bonaccini (presidente Emilia-Romagna) e Al Bano