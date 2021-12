COVID-19 Terze dosi, a San Marino già oltre 6.500 persone col richiamo Mai così tanti casi attivi in territorio: 579. 117 nuovi contagiati in un giorno. In Emilia Romagna 23 decessi, 3 anche a Rimini

A San Marino non si arresta l'aumento dei contagi, ancora numeri da record. Non era mai stato raggiunto un picco di 579 casi attivi in territorio, l'ultimo risaliva allo scorso 1 aprile, ma era di 536. Anche i 117 nuovi positivi in un solo giorno rappresenta un altro record negativo da inizio pandemia. 15 i ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva. Tre delle 12 persone in isolamento provengono dalla casa di riposo. 68 i guariti. Su un totale di oltre 55mila300 somministrazioni di vaccino, anche la terza dose a San Marino è stata somministrata già al 21,7% della popolazione vaccinabile, un totale di 6.567 persone.

In Italia il sottosegretario alla Salute Sileri tranquillizza, dicendo che “difficilmente si arriverà di nuovo ad avere zone rosse”, mentre l'Oms oltre a sollecitare i governi ad agire prima che la nuova ondata dilaghi, invita a non liquidare la variante Omicron come “blanda”: già oltre 260 i casi segnalati anche in Italia. Pfizer annuncia che la nuova pillola antivirale riduce del 90% ricoveri e decessi e sembra essere efficace anche contro Omicron. E' di oltre 20.600 (20.677) l'incremento odierno, il tasso di positività è al 2,7%; tante le vittime, 120, così come sono oltre 200 (212) i ricoveri ordinari (+7 terapie intensive).

Anche in Emilia Romagna sono tanti i decessi, ben 23, di cui tre anche a Rimini (una donna di 93 anni e due uomini, di 88 e 91 anni); 1.845 i nuovi positivi, su quasi 42mila tamponi eseguiti (tasso di positività al 4,4%); quasi stabili gli indicatori ospedalieri (+4 terapia intensiva, -3 ricoveri ordinari). A Rimini i casi in più sono 205 (138 sintomatici). Record di contagi anche nel Regno Unito, quasi 60mila, il più alto da gennaio, con 150 decessi. L'obiettivo del premier Johnson è arrivare ad un milione di dosi booster al giorno.

