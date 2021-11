Terze dosi: oggi si riunisce la commissione vaccini per valutare tempi e modalità

Lunedì 105, martedì 59 e un totale di 260 terze dosi somministrate fino alla mezzanotte di ieri a San Marino ad alcune categorie specifiche e cioè gli over 85, i fragili e i sanitari che avevano completato il ciclo vaccinale con Pfizer. Oggi pomeriggio attesa la decisione della Commissione Vaccini per tempi e modalità di estensione della terza dose agli under 85 che – come ha comunicato ieri il Congresso di Stato – potrà essere effettuata con Pfizer oppure con Sputnik light.







I numeri sulla pandemia in Repubblica verranno aggiornati dall'Iss più tardi del solito oggi causa un piccolo problema informatico. E' tuttavia già noto che non c'è più alcun ricovero covid in terapia intensiva, mentre sono tre quelli in isolamento. Quattro i nuovi positivi.

In Italia nel frattempo prosegue il lento progressivo aumento dei numeri della pandemia. Ieri 68 vittime, il record delle ultime settimane, contagi oltre 6mila e in Veneto – dato di oggi – 931 positivi, livello che non si raggiungeva da mesi. Il Viminale ha annunciato la chiusura dei centri storici alle manifestazioni, comprese quelle dei no vax-no green pass che, senza mascherina e distanziamento, hanno fatto aumentare i contagi e - secondo Confcommercio - fatto perdere anche il 30% del fatturato agli esercenti. In valutazione in Italia intanto l'opzione super green pass riservato ai soli vaccinati – e quindi non più a chi, in alternativa, esegue il tampone – per alcune professioni di contatto col pubblico e per accedere a determinati luoghi.