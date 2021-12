COVID 19 Terze dosi: superata quota 6.000 sul Titano Già prenotati altri 8.000 booster Pfizer. Impennata dei contagi: San Marino al 7° posto OMS Europa. Situazione pesante ad Andorra.

6.008 i sammarinesi che hanno ricevuto la terza dose di Pfizer alla mezzanotte di ieri. 390 in più in 24 ore. Già opzionate le restanti circa 8.000 dosi disponibili, con sedute vaccinali già programmate fino a metà gennaio. Chi inoltra domanda di prenotazione oggi, per il “booster” Pfizer, otterrà quindi una data sicuramente successiva per la somministrazione. Attesa intanto, nella prima settimana del nuovo anno una nuova fornitura del vaccino ad mrna. Tempi un po' più rapidi, invece, per chi sceglie Sputnik light. Intanto si registrano anche 122 prime dosi dall'inizio di dicembre, distribuite in tutte le fasce di età.

Nella giornata di ieri raggiunto il picco giornaliero di nuovi contagi. Sono stati 105 a fronte di 51 guarigioni. I casi attivi sono dunque saliti a 478, rispetto ai 422 del giorno prima. Su anche i ricoverati che ora sono 10 in totale mentre in terapia intensiva si è scesi da 3 a 2 pazienti covid. L'impennata di nuovi casi registrata nelle ultime due settimane ha fatto tornare San Marino al settimo posto su 55 paesi, secondo la tabella dell'OMS Europa che monitora ogni giorno l'andamento della pandemia ed assegna al Titano un'incidenza pari a 1.559, su base 100mila. L'Italia è a 329. Situazione pesantissima ad Andorra in vetta alla classifica Europea con 3.502.

