Terzo Congresso Nazionale delle Cure Territoriali

il convegno

È iniziato oggi il 3° Congresso nazionale delle cure territoriali. Dopo il successo delle precedenti edizioni San Marino si conferma luogo privilegiato di confronto. Due giornate con l'obiettivo è dare organicità alle migliori pratiche in tema di cure territoriali. Grande presenza di partecipanti e professionisti: circa 270 tra infermieri, medici, assistenti sociali ed educatori da ogni parte d'Italia.

Le cure territoriali si collocano in un contesto sociale e sanitario in rapida e costante evoluzione. Luogo privilegiato per la presa in carico globale della persona fragile e del caregiver della famiglia che si realizza attraverso nuovi modelli organizzativi di lavoro in rete.

Il programma scientifico è stato elaborato tenendo, spiegano gli organizzatori, è stato elaborato tenendo in considerazione la necessità di mettere a confronto importanti realtà italiane e tutti i professionisti sanitari coinvolti nei processi clinico-assistenziali del territorio.