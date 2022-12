INCONTRO RF Terzo settore, Zamagni: “La sfida del benessere, nella sussidiarietà” Verso la legge in materia, le associazioni di volontariato si confrontano insieme all'economista Stefano Zamagni nella tavola rotonda voluta da RF

Sono tante, sono concretamente attive, rappresentano il tessuto solidaristico della società. A confronto, consapevoli dell'importanza del fare squadra, pur agendo in ambiti diversi, verso la legge sul terzo settore perché – dicono – sia una buona legge. “Si sta delineando una nuova organizzazione della Consulta delle associazioni e una nuova organizzazione tra le associazioni culturali e le associazioni di tipo sanitario e socio-sanitario – rileva Mara Valentini di Repubblica Futura. E' importante fermarci e capire bene che cosa stiamo facendo, perché la rete di volontariato è una rete enorme, che dobbiamo sfruttare per il bene comune”.

E la rete è al tavolo - uno spaccato del mondo del volontariato - dalla Caritas ad Attiva-Mente, dalla Cooperativa InVolo all'Associazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso, fino all'imprenditoria, con la CEO di Cool Thing che ha donato parte degli introiti del Monopoly San Marino per i bisogni abitativi, insieme al padre dell'economia sociale e Civile, Stefano Zamagni, che incoraggia il varo della legge, da declinare sulla realtà sammarinese, ma partendo da un cambio di passo imprescindibile: “Il modello tradizionale di governance basato sui due pilastri - lo Stato e il mercato - non basta più – dice Zamagni. Bisogna aggiungere il terzo pilastro, che è la comunità. Non possiamo più affidare le nostre prospettive di benessere soltanto allo Stato e al mercato. Bisogna ragionare in termini di triangolazione tra Stato, mercato e società civile, applicando il famoso principio di sussidiarietà”.

Nel video, le interviste a Mara Valentini di Repubblica Futura e all'economista, Stefano Zamagni

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: