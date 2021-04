Tessere di avvenuta vaccinazione: dal 27 aprile il ritiro

Tessere di avvenuta vaccinazione: dal 27 aprile il ritiro.

Da martedì 27 aprile inizierà la distribuzione delle tessere per chi ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid-19. Le prime card, circa 8.500, sono relative a chi ha effettuato la seconda dose entro il 18 aprile compreso e a coloro che, guariti dal Covid-19 da più di tre mesi e da meno di 6 mesi, hanno effettuato un’unica dose di vaccino entro il 15 marzo compreso.

Il ritiro è previsto dal 27 aprile al 6 maggio, dalle 11 alle 18, all’ingresso dell’Ospedale di Stato, secondo il seguente schema:

Martedì 27 aprile gli aventi diritto il cui cognome inizia con le lettere A, B;

Mercoledì 28 aprile gli aventi diritto il cui cognome inizia con la lettera C;

Giovedì 29 aprile gli aventi diritto il cui cognome inizia con le lettere D, E, F;

Venerdì 30 aprile gli aventi diritto il cui cognome inizia con le lettere G, H, I, J, k, L;

Lunedì 3 maggio gli aventi diritto il cui cognome inizia con le lettere M, N, O;

Martedì 4 maggio gli aventi diritto il cui cognome inizia con le lettere P, Q, R;

Mercoledì 5 maggio gli aventi diritto il cui cognome inizia con le lettere S, T;

Giovedì 6 maggio gli aventi diritto il cui cognome inizia con le lettere U, V, W, X, Y, Z.

È possibile ritirare le tessere dei propri famigliari solo con apposita delega e fotocopia del documento di identità del delegante. Tutta la modulistica e il calendario per il ritiro della tessera è disponibile sul sito ISS (www.iss.sm) nella sezione dedicata alla vaccinazione anti-Covid-19. Per coloro che in questa prima fase, non potessero ritirare la tessera nel giorno dedicato, potranno rivolgersi alla portineria dell’Ospedale di Stato dal 7 maggio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: