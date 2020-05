SCREENING Test sierologici al Gruppo Colombini sui primi 257 dipendenti: 10 hanno gli anticorpi e 4 sono risultati positivi al successivo tampone molecolare

Al via lo screening sulla forza lavoro sammarinese con l'esecuzione del test sierologico che accerta la presenza nel sangue di anticorpi del coronavirus. Sui 257 effettuati ieri ai dipendenti del Gruppo Colombini, 10 sono risultati positivi e sono stati sottoposti a tampone molecolare. Di questi, 4 – tutti frontalieri - hanno evidenziato positività al virus e quindi ora sono in isolamento domiciliare, in accordo con le autorità sanitarie dei comuni di residenza. Nessuno di loro aveva manifestato sintomi. Lo screening alla Colombini di tutti i 768 dipendenti proseguirà in questi giorni e verrà completato venerdì. Per ogni test l'azienda compartecipa ai costi di esecuzione con 15 euro. Nelle più grandi realtà produttive lo screening viene eseguito in sede mentre i dipendenti di quelle più piccole si sottopongono al test sierologico in uno dei due tendoni allestiti nei pressi dell'ingresso principale dell'Ospedale di Stato.



