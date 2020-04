Test sierologici, attivata la tenda nei pressi dell'ospedale

nel video Gabriele Rinaldi

Attivata la tenda nei pressi dell'ospedale per consentire i controlli mediante test sierologici sulle persone in quarantena. Attivata per fare sì, che venissero ri-testate le persone con una clinica leggera e chi è in procinto di uscire dalla quarantena. La tenda consentirà i controlli mediante test sierologici. Il risultato dell'indagine sugli anticorpi indicherà se la persona deve sottoporsi anche al tampone, di modo che dall'integrazione della clinica sierologica e del tampone possa delinearsi la reale situazione del paziente. I pazienti verranno chiamati in accordo con medici di medicina generale e con l'analisi delle quarantene, in orari prestabiliti per garantire percorsi separati. "Aspettatevi la telefonata" anticipa Gabriele Rinaldi.

Nel video l'Intervista al dirigente dell'Authority sanitaria Gabriele Rinaldi